20 см сняг натрупа у нас. Ето къде

Снежната покривка на връх Рожен е 18 сантиметра. Най-ниските температури тази сутрин са отчетени в Чепеларе и на Рожен – минус 5 градуса.

В сутрешните часове вятърът е бил до 13 метра в секунда, а към момента скоростта му е около 6 метра в секунда, пише БТА.

Температурата в курорта Пампорово в момента е нула градуса. Снежната покривка там е около 20 сантиметра.

Условията в района остават неблагоприятни за ски заради силния и бурен вятър.

