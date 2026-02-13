Добра новина от Пирогов! Състоянието на раненото момиче е стабилизирано

Петнайсетгодишното момиче, пострадало тежко при инцидента в столичния квартал „Подуяне“, е в стабилизирано състояние, съобщиха от УМБАЛСМ „Пирогов“. Въпреки това лекарите подчертават, че състоянието ѝ остава тежко и тя продължава да бъде под постоянно реанимационно лечение и активно наблюдение. Момичето е прекарало спокойна нощ в Клиниката по детска реанимация, ръководена от доц. Б. Младенов.

Вчера тийнейджърката беше въведена по спешност в операционната зала за животоспасяваща интервенция. Операцията е продължила часове и е извършена от мултидисциплинарен екип специалисти. Медиците определят състоянието ѝ като критично, но стабилно към момента, като предстои продължително лечение.

Инцидентът стана в „Подуяне“, след като мъж намушка трима души. На място е установена смъртта на 21-годишен младеж, а освен 15-годишното момиче, в болница е настанена и 78-годишна жена с прободни рани в областта на корема и гърдите. По-късно Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа за убийството на сина му и за опит за убийство на дъщеря му и майка му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com