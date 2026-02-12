Сандов призна за разпита в ДАНС, изсипа цял куп оправдания

Бившият министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков Борислав Сандов заяви пред БНТ, че още през 2022 г. е давал обяснения пред ДАНС по повод споразумението за партньорство, което днес отново е във фокуса на общественото внимание. По думите му документът е бил проверяван тогава и, ако изобщо е имало разследване, то не е установило нарушения.

Сандов твърди, че не намира основание името му да бъде замесвано в настоящия скандал. Според него темата се политизира, защото „чисто криминално“ институциите не успяват да стигнат до ясни отговори.

„Не знам защо е тази зверска атака към мен. Слави Трифонов ме атакува с абсолютно неверни твърдения към мен. Ясно е, че се политизира темата, но нормално, предстоят избори“, заяви той. Бившият министър вижда в атаките предизборен елемент, макар че критиците му биха казали, че въпросите към него не са възникнали вчера.

По отношение на подписаното споразумение Сандов подчерта, че то не изземва функции на държавата и не дава специални права на конкретна организация. „Тежестта на споразумението не изземва функции на държавата. На практика не създава някакви изрични права и тази НПО има същата тежест, каквато има и всяка една друга“, каза той, като допълни, че всички проверки на ресорните институции към министерството са показали, че законът не е нарушен.

Сандов обясни, че е подписал документа в името на подкрепата за гражданското общество. „То има печат. Има изходящ номер от министерството. Не се е случвало извън администрацията, както се твърди“, подчерта той. По повод твърденията за въоръжени лица в министерството заяви: „Това е невъзможно. То е забранено и не се е случвало. А и до министъра винаги има охрана. Аз още не мога да си обясня що за приказки са тези и на какво стъпват?! То е от типа „една жена каза“.“

Относно връзките му с хижата в „Петрохан“ Сандов призна, че я е посещавал. „Веднъж съм посетил хижата - през 2022 г., за да се уверя, че базата е в състояние, в което да се живее там и да се извършва този тип дейност. Видях множество кислородни бутилки, техника за джип - високо проходим. Деца не съм видял тогава“, заяви той, като уточни, че тогава е бил и разпитван. По-късно е посещавал мястото още два пъти със семейството си, но „за кратко“ и без задълбочени отношения с хората там.

Бившият министър изрази съболезнования за смъртта на Ивайло Иванов и определи като „непристойно“ омерзяването, което според него идва и от „органи на държавна власт с изтекъл срок“. Той отбеляза, че е видял една от жертвите веднъж и че дори е мислел, че това е син на Калушев. „Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали общополитически цели“, каза Сандов, като добави, че не е забелязал сектантско мислене или култ към личността.

„Култът към личността в България е тема, за която можем да засегнем много и политически фигури“, заяви той, като по този начин разшири разговора отвъд конкретния случай. Въпреки това въпросите около споразумението, посещенията в „Петрохан“ и контактите с участниците остават. А опитът да бъдат сведени до „една жена каза“ едва ли ще убеди всички скептици.

