Смърт насред София! Мъж извади нож и намушка трима

Кървава трагедия разтърси столичния квартал Подуяне, след като мъж е намушкал трима души при брутално нападение. Сигналът е подаден в Спешна помощ, а на място незабавно са изпратени три линейки. Един човек е загинал, а други двама са с тежки наранявания. Случаят предизвика силен шок сред живеещите в района.

По информация на бТВ 21-годишен младеж е починал вследствие на нанесените прободни рани. 15-годишно момче е с множество наранявания и е транспортирано по спешност в болница „Пирогов“, където лекарите се борят за живота му. Третата жертва - 78-годишна жена, е с порезни и прободни рани в областта на корема и гърдите и е настанена за лечение в ИСУЛ.

На място е задържан 44-годишен мъж, за когото се предполага, че е баща на двете момчета. Той е с порезна рана на ръката, като по първоначални данни вероятно се е самонаранил по време на нападението. Мъжът е отведен от полицията, а районът е отцепен.

Разследването по случая продължава, като тепърва ще се изясняват мотивите за жестокото нападение. Трагедията оставя след себе си множество въпроси и още веднъж поставя темата за домашното насилие и семейните конфликти с фатален край.

Очаквайте подробности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com