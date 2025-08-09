Важно от НОИ. Ето какво ще стане с пенсиите от 1 януари

С въвеждането на еврото от началото на следващата година пенсиите и обезщетенията, изплащани от НОИ, ще се извършват в единната европейска валута, но стойността им няма да се промени.

Това каза пред БНР Любомира Язаджиева, директор на дирекция "Пенсии" в Осигурителния институт.

НОИ предоставя възможност на всеки, който поиска да види каква ще бъде сумата на пенсията или обезщетението му в евро от първи януари 2026 година. Предвидено е тази услуга да бъде достъпна и чрез електронните услуги на института.



В Осигурителния институт усилено се готвят за въвеждането на единната европейска валута, обясни Любомира Язаджиева. "Една от стъпките е да се даде предварителна информация".

Тя обясни какво е правилото за превалутиране при изплащане на заплати, пенсии и обезщетения.

"То е заложено в Закона за въвеждане на еврото. Официалният валутен курс не се съкращава. Прилага се пълен размер на този фиксиран курс. При пенсиите и обезщетенията закръгляването се прави в полза на гражданите - винаги нагоре, т.е се дава един евроцент на лицата".

Превалутирането на пенсии, добавки и обезщетения ще се извърши автоматично, посочи още Любомира Язаджиева. "Не е необходимо да се ходи нито в НОИ, нито в банките".

Тя обясни, че са преработени всички информационни системи, които показват сумите в лева, така че от първи януари да работят в евро.

Стараем се да даваме информация и на хартиен носител, освен онлайн и чрез медиите, добави Язаджиева. "В листовка са посочени основните неща, които трябва да се знаят".

