Алекс Сърчаджиева с драматична изповед за Ласкин

Алекс Сърчаджиева беше гост в предаването Преди обед, където откровено говори за живота си, майчинството и силата да продължиш напред след тежки загуби, като тази на съпруга си Иван Ласкин.

”Кое ме прави силна? Моите загуби ли? Аз не съм единствената, която сама гледа дете. Има мъже, които сами отглеждат децата си, има жени, които гледат по две или три. Това ли ни прави силни?", пита тя.

Актрисата признава, че никога не е възприемала себе си като герой.

”Аз просто съм избрала да продължа живота си напред. Какъв избор имам – да се обеся на жиците на тролея или да продължа по достоен начин и да си отгледам детето? София няма никой друг освен мен. Ако аз падна и започна да се самосъжалявам, какво ще гледа тя вкъщи – един парцал? Това ли заслужава това дете? Не. Не смятам, че това ме прави силна. Аз съм една обикновена жена."

Най-емоционалният момент за нея обаче идва чрез писмо от дъщеря ѝ София. Детето получило домашна работа да напише съчинение на тема „Какво е да си герой".

”Бях приключила представление в Сатиричен театър „Алеко Константинов" и ѝ звъннах да ѝ кажа, че се прибирам. Тя ми каза, че току-що си е написала домашното, но май станало много тъпо. Казах ѝ, че като се прибера, ще го прочета. А тя отвърна: ”Не, не – сега ще ти го прочета”."

Алекс разказва, че спряла по пътя – между Сатирата и Народен театър „Иван Вазов" – и се разплакала.

”Тя направо ме разби. Беше написала нещо, което аз дори не съм осъзнавала с главата си – че е видяла борбите ми. Никога не съм си давала сметка, че тя е забелязала всичко отстрани, защото не ми го е показвала. Но го направи по най-красивия начин."

Актрисата споделя, че дъщеря ѝ пише много хубаво – талант, който вероятно е наследила от баща си Иван Ласкин и от баба си Пепа.

”Това е най-голямата награда, която един родител може да получи", казва тя.

