Всичко за Ласкин

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Ласкин става режисьор

Ласкин става режисьор

Уморих се от сцената, канили са ме и в политиката, призна актьорът "Слизам от сцената, уморих се 22 години да съм все в главната роля. Ще съм режисьо...

25 януари | 1:00
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Алекс: "Без Иван няма живот"

Алекс: "Без Иван няма живот"

Алекс Сърчаджиева направи разтърсваща изповед за отношенията си с Иван Ласкин. Актрисата и водеща на "Вип брадър" не само няма да се разделя с любимия...

28 септември | 21:10
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