Алекс Сърчаджиева с драматична изповед за Ласкин
Актрисата беше гост в предаването Преди обед,
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Актрисата беше гост в предаването Преди обед,
Грешката явно е на някой заспал чиновник
Оставен е да пустее и да стане змиярник
Емоционалните думи на актрисата
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Актьорът владееше не само екрана и сцената, но и словото
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Алекс Сърчаджиева направи разтърсваща изповед за отношенията си с Иван Ласкин. Актрисата и водеща на "Вип брадър" не само няма да се разделя с любимия...