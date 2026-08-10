Евакуация край Белица! Взрив разтърси военен завод

Евакуация на близките населени места започна след взрива и последвалия пожар във военен завод в Белица. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

„Има взрив, възникнал е пожар. На място са изпратени пожарни коли, както и жандармерия. Евакуирани са работници. До момента няма данни за пострадали. Продължаваме да действаме с евакуация на близките населени места“, заяви Демерджиев.

Причините за инцидента все още се изясняват. По думите на вътрешния министър фактът, че взривът и пожарът са възникнали през деня, когато в завода е имало работници, насочва към вероятността причините да са вътрешни.

„Създали сме организация да се ограничи пожарът. Това се е случило през деня, в процес, в който е имало работници на място. Причините по-скоро са вътрешни“, посочи Демерджиев.

Заради наличието на взривни материали в предприятието са предприети допълнителни мерки за безопасност, включително за пожарникарите, които участват в гасенето.

МВР продължава да установява всички работници, които са били на територията на завода по време на инцидента. Паралелно с това се изясняват причините за взрива и се следи за разпространението на пожара.