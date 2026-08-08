Подлудяващ шум от мотор! Жена дава 500 евро за информация

Шумните мотори и „гърмящите“ коли тормозят жителите на големите градове всяко лято, а често темата предизвиква разделение между любителите на мощния звук и гражданите, които просто искат почивка.

Поредният епизод от градската драма, която скоро няма да приключи, е от Стара Загора и се разиграва в малките часове на 7 август. Дама обяви примамлива награда от 500 евро за информация за регистрацията на пистов мотор, пише GlasNews.com.

Причината? След забележка от съседи за силен шум моторист умишлено форсирал превозното си средство. Свадата се случила край блок, намиращ се на кръговото на стадион „Берое“, малко след 1 часа сутринта.

„Ако возещият се с оранжевата тениска иска да вземе наградата, анонимността е гарантирана. Ако някой има записващи камери по „Августа Траяна“ или „Свещеник Георги Клисаров“, в посока СБС, моля да ми пише. Ще съм безкрайно благодарна да предостави записите в диапазона 1:00-1:30 часа!“, пише Десислава Иванова.

Старозагорката не крие за какво ще използва данните. Тя е решена да подаде жалба по Закона за движението по пътищата и местните разпоредби.

Вижте и цялата ѝ публикация:

"Предлагам 500 евро награда за информация за регистрацията на пистов мотор, който снощи, към 1:00-1:18 часа, на кръговото на стадион „Берое“, след направена забележка от живеещи в горния блок, умишлено и неколкократно форсира мотора. Имаме клип със звук, но вторият човек закрива регистрационния номер при потегляне.

Ако возещият се с оранжевата тениска иска да вземе наградата, анонимността е гарантирана. Ако някой има записващи камери по „Августа Траяна“ или „Свещеник Георги Клисаров“, в посока СБС, моля да ми пише. Ще съм безкрайно благодарна да предостави записите в диапазона 1:00-1:30 часа!

Записът и регистрацията ще бъдат използвани за издирване и наказване на водача по ЗДвП и ЗОР.

Благодаря предварително!"



