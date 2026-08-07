Старозагорското село Малка Верея кани жители и гости на традиционния си събор

На 22 август 2026 г. (събота) село Малка Верея ще посрещне жители и гости на своя традиционен събор с богата празнична програма, изпълнена с български фолклор и атракции за всички възрасти.

Празничният ден ще започне в 9.00 часа с водосвет за здраве и благоденствие в новопостроения храм „Св. мчк. Трифон“.

От 10.30 до 13.00 часа посетителите ще могат да разгледат изложение на ретро автомобили, което традиционно привлича любители на автомобилната история и класическите модели.

Кулминацията на събора ще бъде вечерната фолклорна програма, която започва в 18.30 часа. На сцената ще се изяви обичаният народен изпълнител Веско Василев, а в концерта ще участват още Десислава Андреева, Божидар Георгиев, Певческа група „Тракийка“, Симона Динчева, Изабел Мемдуева, както и самодейни състави от гостуващи народни читалища.

Организатори на събитието са Кметство Малка Верея, Община Стара Загора, НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1921“ и Пенсионерски клуб – Малка Верея.