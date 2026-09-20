На 22 септември 2026 г. Казанлък ще отбележи тържествено 118 години от обявяването на Независимостта на България.
Община Казанлък, Исторически музей „Искра“, Музеят на фотографията и Професионална гимназия „Иван Хаджиен“ канят жителите и гостите на града да се присъединят към честването на един от най-значимите дни в българската история.
Тържественото събитие ще се състои в храм „Успение на Пресвета Богородица“ /до Универсален магазин/, с начало 10:30 часа.
Програмата ще започне с тържествен водосвет. От 10:50 часа ще бъдат произнесени поздравителни слова, последвани от музикални изпълнения.
В празничната програма ще участва гвардейският оркестър към Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ и Гергана Стойкова от школа „Орфей“.
Каним всички жители и гости на Казанлък да бъдат част от празничното отбелязване.
Казанлък отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта на България
На 22 септември 2026 г. Казанлък ще отбележи тържествено 118 години от обявяването на Независимостта на България.
Не пропускайте нищо важно
Получавайте най-новото от Стандарт първи — изберете как да сте в крак с новините.
Безплатно. Известяваме Ви в браузъра само при важна новина — без имейл и регистрация.