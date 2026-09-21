Зорница Евгениева поздрави ръководството и жителите на Кълъраш за празника на града

Тричленна делегация от Община Разград, ръководена от заместник-кмета Зорница Евгениева, посети румънския град-побратим Кълъраш за двудневните празници на града – 19 и 20 септември. В делегацията участваха и: Кольо Колев – главен експерт в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ на Община Разград и Ралица Николова – старши експерт в същия отдел.

Визитата започна с официална среща с Кмета на Кълъраш инж. Мариус-Григоре Дулче и церемония, на която признание за изключителни професионални и обществени постижения получиха 15 граждани на румънския град-побратим на Разград. Плакети и статуетки бяха връчени на: учители, хора на изкуството, пожарникари, лекари и други. На церемонията поздрави от името на Кмета на Разград Добрин Добрев отправи заместник-кметът на Разград Зорница Евгениева. Тя връчи поздравителен адрес на Кмета на Кълъраш Мариус-Григоре Дулче. Официалната церемония завърши с рецитал на румънския тенор Влад Мирица.

Разградската делегация присъства и на по-голямата част от празничните събития за Дните на Кълъраш: парад на класически автомобили, парад на шампионите и спортни демонстрации, концерт на площада пред кметството, в която участваха известните поп певци Антония и Андрей Бънуца, празненство за златните сватби на семейства от Кълъраш.

Разградската делегация имаше възможност да посети и зоопарка в Кълъраш.