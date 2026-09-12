Старозагорското село Малка Верея кани жители и гости на традиционния си събор
Организаторите са предвидили забавления за малки и големи
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Организаторите са предвидили забавления за малки и големи
С тържествен чин и Архиерейска света литургия бе увенчана дългогодишна духовна кауза на местната общност
Архиерейската света Божествена литургия ще бъде оглавена от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан
Празникът се чества традиционно в селото от 26 години, а отглеждането на лозя и производството на вино са характерни за селото
Желаещите да покажат майсторски умения и да се включат в надпреварата за конкурса „Най-добри млади домашни вина“ могат да го направят до 30 януари 202...
Малка Верея е само на 2-3 км от Тракийския университет в Стара Загора, а много преподаватели - професори, доценти, асистенти, имат къщи и вили т
Стара Загора. Въпреки развилнялата се с пълна сила зима в старозагорското село Малка Верея вече стягат лозарските ножици за Трифон Зарезан. В скътано...