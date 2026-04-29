Предстои освещаване на новопостроения храм „Св. мчк. Трифон“ в старозагорското село Малка Верея

Новопостроеният православен храм „Св. мчк. Трифон“, намиращ се в село Малка Верея, ще бъде осветен на 3 май 2026 г. (неделя) от 09.00 часа.

Събитието се организира от Старозагорската света митрополия и Старозагорската духовна околия. В програмата е предвиден чин по освещаване на храма, след което ще бъде отслужена Архиерейска света Божествена литургия, оглавена от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан.

Първата копка за изграждане на храма е направена на 4 юни 2016 г. След поредица от инициативи и благотворителни кампании ръководството на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1921“ успява да осъществи мечтата на всички жители на Малка Верея.

Средствата са събрани изцяло от жители и приятели на селото, а храмът е построен с доброволен труд. Сред основните дарители са председателят на църковното настоятелство отец Илия Тенев, проф. Иван Станков, Александър Палешутски, д-р Валентин Димитров и жители на селото.

Кметът на Малка Верея, инж. Димитър Баев, изказа благодарност към всички, които са помогнали за изграждането на храма – както с труд, така и с финансова подкрепа.

