ОУ „Отец Паисий“ в с. Калояновец откри STEM център

ОУ „Отец Паисий“ в с. Калояновец официално откри STEM център, изграден по проект BG-RRP-1.015-0859 „Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Отец Паисий“, с. Калояновец“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът е на стойност 181 800 лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Новата STEM среда обхваща направленията „Математика и информатика“ и „Природни науки“, като създава условия за по-съвременно, практическо и ангажиращо обучение.

Събитието събра ученици, учители, родители и гости, които имаха възможност да разгледат новите кабинети и да се запознаят с възможностите, които те предоставят за обучение чрез технологии, експерименти и работа по реални задачи.

STEM центърът включва модерно оборудвани и функционално обособени пространства, създадени така, че да насърчават активното участие на учениците, екипната работа и прилагането на знанията на практика.

Кабинетът „Природни науки“ разполага с интерактивно оборудване, демонстрационни модели и очила за виртуална реалност, чрез които учениците могат по интересен и достъпен начин да изследват природните процеси и явления.

В пространството „Математика и информатика“ учениците ще развиват логическо мислене, дигитални и технологични умения чрез програмиране, работа със специализиран софтуер, образователни роботи и решаване на практически задачи.

Гостите на събитието присъстваха и на урока „Мисия Космос – Пътешествие из Слънчевата система“, по време на който учениците с голям ентусиазъм и любопитство демонстрираха възможностите на новата STEM среда.

С реализирането на проекта ОУ „Отец Паисий“ прави още една важна стъпка към създаването на модерна образователна среда, която подготвя учениците за света на новите технологии и насърчава развитието на критическо мислене, креативност и практически умения.

Откриването на STEM центъра е значимо събитие за училищната общност и инвестиция в качественото образование и бъдещето на децата от с. Калояновец.

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