ОУ „Отец Паисий“ в с. Калояновец откри STEM център
Модерната образователна среда ще дава възможност на учениците да учат чрез практика, технологии и интерактивни преживявания
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Модерната образователна среда ще дава възможност на учениците да учат чрез практика, технологии и интерактивни преживявания
Красимир Вълчев ще участва в официалната церемония