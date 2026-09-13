Всичко за Освещаване

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Осветиха бойните знамена

Осветиха бойните знамена

Осветиха бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в София. Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи търже...

06 май | 8:47
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Осветиха плоча на хан Тервел

Осветиха плоча на хан Тервел

Синът на Аспарух ще бди над България и Европа в градинката до бившата баня "Мадара". Идеята е на неформално сдружение "Боянски клуб", чийто почетен пр...

06 февруари | 21:30
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