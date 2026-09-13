Предстои освещаване на новопостроения храм „Св. мчк. Трифон“ в старозагорското село Малка Верея
Архиерейската света Божествена литургия ще бъде оглавена от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан
Следете всички новини, анализи и коментари за Освещаване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Архиерейската света Божествена литургия ще бъде оглавена от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р Киприан
Този ден не е предназначен за тежък физически труд
След тържественото освещаване и прерязване на лентата вратите на Академията се отвориха широко
Интересът към събитието е изключително голям
Асеновград е българският Йерусалим, каза пред журналисти владиката
Днес е ден за прослава на Бога - 100-годишнина от освещаването на патриаршеската катедрала
Основният камък на храма е положен през 1882 г.
От БПЦ-БП приканват православните християни да вземат молитвено участие в духовните тържества
Честваме и 90-годишнината от освещаването на Паметника на свободата
Политикът присъства на освещаване на възстановената трапезария в Пещерския манастир
Росен Желязков иска информация защо не са поканени депутати на церемонията
Помазването със светото миро е една от свещените и загадъчни части на церемонията
На 22 април Райна носи знамето на шествието в Панагюрище
По традиция в Благоевград в Деня на пчеларя се освещава медът, бурканчетата се подреждат под формата на кръст
Уловилият кръста Николай Якоблиев с водосвет в домовете на съгражданите си
"С министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова и министъра на земеделието и храните Десислава Танева присъствахме на освещаването на новопостроена...
На Еньовден пловдивският митрополит Николай освети новопостроения втори корпус от манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча" в Кърджали, който бе съгра...
Осветиха бойните знамена и знамената-светини пред паметника на Незнайния воин в София. Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи търже...
Синът на Аспарух ще бди над България и Европа в градинката до бившата баня "Мадара". Идеята е на неформално сдружение "Боянски клуб", чийто почетен пр...
Представителите на бойните спортове са най-миролюбивите хора, защото си изкарват енергията в залата, те са джентълмени, заяви Бойко Борисов при освеща...