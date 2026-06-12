Министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев откри новия STEM център в СУ „Максим Горки“

Министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев и заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова участваха в официалното откриване на новия STEM център „Акад. Андрей Сахаров“ в СУ „Максим Горки“. Заедно с директора на училището Мариана Пенчева те прерязаха лентата на новата образователна среда.

„Технологиите се развиват с огромна бързина и непрекъснато променят света около нас. Важно е да умеете да работите с тях, да посрещате предизвикателствата на новото време и да учите езици, за да общувате уверено в съвременния свят“, посъветва министърът.

Той насърчи учениците да не губят връзка с реалния свят, въпреки динамичното развитие на технологиите.

В емоционалното си слово министър Вълчев пожела сетивата на децата да са широко отворени за света. „Именно така ще улавяте сигналите, които развиват мисленето, любопитството и способността да вземате правилни решения. Те ще ви помогнат да бъдете критично мислещи хора, готови да се справят с истинските предизвикателства“, каза министърът.

В заключение той отправи послание към младите хора:

„Ако към знанията и усилията си добавите и искрата от сърцето си, много бързо ще откриете своето призвание.“

Събитието отбеляза поредната важна стъпка в развитието на училището, което повече от шест десетилетия утвърждава своето място сред водещите образователни институции в региона. Създадено през 1962 г. с една паралелка със засилено изучаване на руски език, днес СУ „Максим Горки“ обучава 893 ученици в 34 паралелки и предлага профилирано обучение в направленията „Чужди езици“, „Предприемачески“ и „Природни науки“.

Новият STEM център е реализиран по проект на стойност 363 600 лева по договор № BG-RRP-1.015-1290-С02 за изпълнение на проектната идея „STEM център „Акад. Андрей Сахаров“. Той обединява няколко функционално свързани пространства, предназначени за обучение, изследователска дейност и развитие на практически умения. STEM фоайето е обособено като модерна зона за екипна работа, презентации, дискусии и образователни инициативи. Кабинетът „Природни науки“ предоставя възможности за провеждане на практически занятия по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, математика, география и икономика и предприемачество. Пространството е оборудвано за наблюдения, експерименти и изследователска работа, които насърчават активното учене.

Особено място в STEM средата заема новият фонетичен кабинет, който надгражда традициите на училището в чуждоезиковото обучение. Кабинетът функционира като съвременна езикова лаборатория с 15 индивидуални работни места, персонални компютри, слушалки и специализиран софтуер. Той създава условия за работа по фонетика, симултанен и консекутивен превод, дублаж и използване на разнообразни аудио- и видеоресурси. Към STEM средата са изградени и осем високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС), които разполагат с интерактивни дисплеи, камери, микрофони и необходимата свързаност за провеждане на съвременно обучение с активно участие на учениците.

Изградената STEM среда създава условия за проектно-базирано обучение, работа в екип, развитие на дигитални компетентности и формиране на практически умения. Чрез нея СУ „Максим Горки“ продължава да съчетава своите утвърдени образователни традиции с възможностите на съвременните технологии, подготвяйки учениците за успешна реализация в света на науката, технологиите, предприемачеството и глобалната комуникация.

Официални гости на събитието бяха още областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, началникът на РУО Милена Йолдова-Стоянова, директорът на ДИПКУ, ТрУ – Стара Загора проф. д-р Таня Танева и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора Станимира Димитрова.

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