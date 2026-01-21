Старозагорското село Малка Верея ще отпразнува Трифоновден на 1 февруари 2026 г. Организатори на събитието са Кметството на с. Малка Верея, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1921“ и Пенсионерски клуб с. Малка Верея с подкрепата на Община Стара Загора.

Празникът ще започне в 10.30 ч. в двора на църквата с водосвет за здраве и зарязване на лозите. Гостите и жителите на селото ще се насладят на концерта, подготвен от НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1921“ от 10.45 ч., а програмата ще продължи и след това от 12.00 ч. в хотел-ресторант „Жак“.

В ресторанта ще се проведе традиционният конкурс за най-добро бяло и червено вино и ще бъде избран новият Цар Трифон. Желаещите да присъстват на празничния обяд могат да се запишат до 27 януари 2026 г. в библиотеката или в кметството.

Този ден се чества традиционно от 26 години като празник на селото и като храмов празник на църквата „Св. Мчк Трифон“. Отглеждането на лозя и производството на вино са характерни за селото и именно затова празникът е обичан от жителите на с. Малка Верея.

