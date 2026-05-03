Осветиха новопостроения храм „Св. мчк. Трифон“ в село Малка Верея

С тържествен църковен ритуал бе осветен новопостроеният православен храм

„Св. мчк. Трифон“ в старозагорското село Малка Верея – събитие с висока

духовна стойност, което събра жители на селото, гости и всички, които

през годините са допринесли храмът да бъде изграден.

Чинът по освещаването и Архиерейската света Божествена литургия бяха

оглавени от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р

Киприан, който отправи благослов към присъстващите.

В събитието участие взеха духовници от Старозагорската епархия,

представители на местната и държавната власт, общественици и жители на

селото.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Община Стара Загора с

ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на

движението“ арх. Мартин Паскалев, секретарят на Община Стара Загора

Николай Диков, кметът на село Малка Верея Димитър Баев, както и общински

съветници.

По повод освещаването храмът получи ценен духовен дар - копие на една от

чудотворните икони на Св. великомъченик Георги Победоносец от Зографския

манастир в Света гора – Атон, както и църковна свещ от пчелното

стопанство към манастира. Дарът бе пренесен и поднесен от Николай Диков.

Храмът „Св. мчк. Трифон“ е изграден изцяло с дарения и доброволен труд –

резултат от обединените усилия на десетки съмишленици. Началото на

строителството е поставено с първа копка през 2016 г., а през годините

каузата последователно намира подкрепа чрез дарителски инициативи и

лична ангажираност. Съществен принос за реализирането му имат

председателят на църковното настоятелство свещениконом Илия Тенев,

Александър Палешутски, Дончо Брайков, проф. Иван Станков, Иван Тодоров,

Кирил Кирев, Стоян Димитров и Христо Баев; ктиторите Александър

Палешутски, д-р Валентин Димитров, Иван Рашовски, Диян Димитров, сем.

Чакалови, „Медина Мед“ ООД, фондация „Сговор“ и други родолюбиви

българи; строителите Димитър Баев, Костадин Димитров, Георги Грудев,

Иван Минчев, инж. Киро Костов, Георги Георгиев, Мирослав Енчев, Иван

Маринов и други доброволци, както и архитектът Иван Иванов.

Освещаването на храма е значим момент за Малка Верея и резултат от

общите усилия на местната общност.





