Осветиха новопостроения храм „Св. мчк. Трифон“ в село Малка Верея

С тържествен църковен ритуал бе осветен новопостроеният православен храм
„Св. мчк. Трифон“ в старозагорското село Малка Верея – събитие с висока
духовна стойност, което събра жители на селото, гости и всички, които
през годините са допринесли храмът да бъде изграден.
Чинът по освещаването и Архиерейската света Божествена литургия бяха
оглавени от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит д-р
Киприан, който отправи благослов към присъстващите.
В събитието участие взеха духовници от Старозагорската епархия,
представители на местната и държавната власт, общественици и жители на
селото.
Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Община Стара Загора с
ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на
движението“ арх. Мартин Паскалев, секретарят на Община Стара Загора
Николай Диков, кметът на село Малка Верея Димитър Баев, както и общински
съветници.
По повод освещаването храмът получи ценен духовен дар - копие на една от
чудотворните икони на Св. великомъченик Георги Победоносец от Зографския
манастир в Света гора – Атон, както и църковна свещ от пчелното
стопанство към манастира. Дарът бе пренесен и поднесен от Николай Диков.
Храмът „Св. мчк. Трифон“ е изграден изцяло с дарения и доброволен труд –
резултат от обединените усилия на десетки съмишленици. Началото на
строителството е поставено с първа копка през 2016 г., а през годините
каузата последователно намира подкрепа чрез дарителски инициативи и
лична ангажираност. Съществен принос за реализирането му имат
председателят на църковното настоятелство свещениконом Илия Тенев,
Александър Палешутски, Дончо Брайков, проф. Иван Станков, Иван Тодоров,
Кирил Кирев, Стоян Димитров и Христо Баев; ктиторите Александър
Палешутски, д-р Валентин Димитров, Иван Рашовски, Диян Димитров, сем.
Чакалови, „Медина Мед“ ООД, фондация „Сговор“ и други родолюбиви
българи; строителите Димитър Баев, Костадин Димитров, Георги Грудев,
Иван Минчев, инж. Киро Костов, Георги Георгиев, Мирослав Енчев, Иван
Маринов и други доброволци, както и архитектът Иван Иванов.
Освещаването на храма е значим момент за Малка Верея и резултат от
общите усилия на местната общност.
