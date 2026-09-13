Завод за милиони позлатява наше село. Нови работни места
Той ще допринесе за развитието на фармацевтичната и медицинската индустрия в страната
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Той ще допринесе за развитието на фармацевтичната и медицинската индустрия в страната
Това е една от най-значимите нови високотехнологични индустриални инвестиции в региона на Пловдив
Премиерът ще даде старт на високотехнологично производство, ще направи първа копка на ново предприятие и ще инспектира Околовръстния път
Българска компания открива производство на физиологичен разтвор и вакуумни моновети, създава 35 работни места
Собствениците на "Галъп" разкриха инвестиционните си планове
Първоначалната информация за загинал беше опровергана, но 10 души са ранени, а нови експлозии разтърсиха украинската столица
Производството се мести в Тайланд
Търсенето на хладилниците на Liebherr расте, компанията разширява производството и отваря позиции и за хора без опит
Пожар избухна в предприятието, има опасност от нови взривове
Сред останалите по-сериозни произшествия са пожар в аптека на бул. „Шести септември“
Kpизaтa зaпoчнa пpeз лятoтo нa минaлaтa гoдинa
Пред „Новите умове“ той призова за отговорен избор и защити стратегическите решения на ГЕРБ
Предишната власт обещала мащабна инвестиция, но оставила директни преговори със строители и неясно финансиране
Компанията Helsing твърди, че новите бойни апарати вече са преминали реални изпитания с около 70% успеваемост
Вдига невиждан завод близо до морето, една от най-големите производствени бази
Новият водопровод ще осигурява над 2 млрд. литра вода годишно за Костинброд, Волуяк и производствения център
Случаят е от Япония, търсят животното още
Президентът е в азербайджанската столица за участие в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум
Предложението е на общинския съветник от „Спаси София“ Гергин Борисов
Очаква се първоначално да бъдат съкратени около 600 души