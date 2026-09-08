Един регион ликува! Китайска компания със златна инвестиция у нас

Министър-председателят Румен Радев официално откри разширението на производствените мощности на високотехнологичния завод на „ЗиЕс Юръп“ (ZS Europe). Предприятието е разположено на територията на „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) в Индустриална зона Марица, с. Радиново. Проектът е резултат от стратегическото решение на китайската компания „Шанхай Унисон Алумънъм Продъктс“ (Shanghai Unison Aluminum Products) да разшири своето присъствие в Европа.

За целта тя изгражда в България високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за автомобилната индустрия, съобщиха от „Тракия икономическа зона“, цитирани от БТА.

Заводът произвежда ключови компоненти за каросерии, шасита и електромобили. Продукцията е насочена към водещи световни автомобилни производители, сред които са:

Инвестицията се реализира поетапно върху терен с обща площ от 35 000 кв. м. Първата фаза на проекта включваше 12 000 кв. м производствена площ, която вече е изградена и въведена в експлоатация. Настоящото разширение добавя още 10 000 кв. м нови производствени мощности.

Общият размер на направената до момента инвестиция надхвърля 17.5 млн. евро. Това превръща проекта в една от най-значимите нови високотехнологични индустриални инвестиции в региона на Пловдив, съобщи БТА. От „Тракия икономическа зона“ посочват, че разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап. Този ход е показателен както за устойчивото развитие на компанията, така и за доверието, което инвеститорът гласува на бизнес средата в България.