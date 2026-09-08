Нов автомобилен играч в България. LEPAS носи китайска мощ и европейски амбиции

Българският автомобилен пазар се готви да посрещне още един сериозен играч от Китай. LEPAS, новата марка за електрифицирани автомобили в глобалното портфолио на Chery Group, подготвя официалното си навлизане у нас като част от ускорената експанзия в Европа.

Марката вече премина от представяне към реални доставки, след като през лятото близо 1500 плъгин хибрида LEPAS L8 PHEV поеха към европейските пазари. За България това означава нов конкурент в един от най-бързо развиващите се сегменти - електрифицираните SUV модели.

България влиза в европейския план на LEPAS

Влизането у нас не е изолиран ход, а част от по-голямата стратегия на Chery Group за разгръщане на новата марка в Европа. След първите европейски доставки България е определена като една от следващите стъпки в разширяването на LEPAS, като компанията заявява намерение да изгради трайно местно присъствие, а не просто да внесе ограничена серия автомобили.

„България е важна следваща стъпка в развитието на LEPAS в Европа“, заяви директорът на марката за страната Кейдж Сю. По думите му целта е LEPAS да бъде представена на българските потребители с цялостната си концепция за електрифицирана и по-елегантна ежедневна мобилност.

Точно тук ще бъде и първият голям тест за марката. Българският купувач вече има значително по-голям избор сред китайските автомобили и само екзотичното име не е достатъчно. Цената, оборудването, пробегът, гаранцията, сервизната мрежа и остатъчната стойност постепенно се превръщат в също толкова важни аргументи, колкото дизайнът и технологиите.

L8 PHEV ще бъде една от визитните картички

Моделът, който вече достига Европа, е LEPAS L8 PHEV - петместен SUV с плъгин хибридно задвижване. Той е разработен върху интелигентната платформа LEX и използва системата LEPAS Super Hybrid.

Компанията го позиционира като автомобил, който трябва да съчетава комфорт, електрифицирано задвижване, интелигентни асистенти и по-премиум усещане в ежедневието. Това е особено интересна комбинация за европейския пазар, където плъгин хибридите отново печелят внимание като междинно решение между класическия двигател с вътрешно горене и напълно електрическия автомобил.

За почитателите на автомобилите по-важното е, че LEPAS не се опитва да влиза като бюджетна марка. Цялата идентичност е изградена около по-изискан дизайн, технологично оборудване и усещане за по-висок клас, което трябва да я отдели от масовите предложения на пазара.

Леопардът в дизайна

Дизайнерската философия на LEPAS е наречена Leopard Aesthetic Design Language и използва образа на леопарда като отправна точка за пропорциите, линиите и характера на автомобилите. Идеята е външността да съчетава динамика и елегантност, без моделите да изглеждат прекалено агресивни или натруфени.

Около това са изградени и останалите стълбове на марката - технологии, простор, комфорт и свобода при пътуване. Слоганът „Drive Your Elegance“ подсказва ясно към кого е насочено позиционирането - към клиенти, които искат технологичен автомобил, но не желаят той да изглежда като демонстрационна платформа на всяка възможна електронна функция.

Това е и една от интересните тенденции при новото поколение китайски автомобили. След периода, в който производителите се състезаваха основно по размер на екраните, мощност и брой екстри, все повече марки започват да продават цялостен стил и усещане, много по-близки до традиционните премиум производители.

Зад новото име стои огромна автомобилна машина

Най-сериозният аргумент на LEPAS обаче не е само дизайнът. Зад марката стои производственият и технологичният ресурс на Chery Group - концерн, който вече има мащаб, позволяващ му да развива отделни марки за различни типове клиенти и пазари.

Само от януари до юли 2026 г. групата отчита 1 634 000 продадени автомобила. От тях 1 146 000 са реализирани на международните пазари, а 604 000 са електрифицирани модели. Глобалната клиентска база вече надхвърля 20 млн. души, като близо 7 млн. от тях са извън Китай.

Тези числа са важни и за българския клиент. Новите китайски марки често предизвикват един и същ въпрос - дали ще останат на пазара достатъчно дълго, за да има резервни части, сервиз и поддръжка. В случая с LEPAS новото име е подкрепено от автомобилна група с огромно производство, развойна дейност и международна инфраструктура.

Chery променя начина, по който Китай влиза в Европа

Самата стратегия също показва промяна. Китайските автомобилни компании вече не искат просто да изпращат готови автомобили от Азия и да чакат купувачи. Chery Group развива философията „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“, която предполага по-дълбоко присъствие на конкретния пазар - локален екип, адаптирани продукти и изграждане на собствена екосистема около марката.

За Европа това е особено важно, защото конкуренцията става все по-ожесточена. Традиционните производители ускоряват електрификацията си, китайските компании навлизат с все по-добре оборудвани модели, а потребителят вече сравнява не произход, а реално съотношение между цена, технологии и качество.

Именно в тази битка LEPAS трябва да намери своето място.

Българският автомобилен пазар става все по-интересен

Навлизането на още една международна марка е добър знак и за самия български пазар. Конкуренцията в електрифицирания сегмент расте, а това означава повече модели, повече технологии и по-силен натиск върху цените и оборудването.

Особено интересна ще бъде позицията на LEPAS спрямо европейските, корейските и останалите китайски марки. Ако компанията успее да съчетае агресивна цена, богато оборудване и надеждно следпродажбено обслужване, тя може сравнително бързо да си изгради собствена публика.

За автомобилните фенове пък най-интересният момент тепърва предстои - реалните спецификации за България, двигателите, електрическият пробег, мощността, динамиката, нивата на оборудване и цените. Именно те ще покажат дали красивото обещание за „елегантна мобилност“ ще бъде подкрепено и с достатъчно убедителна машина.

Следващата битка ще бъде в шоурума

LEPAS вече е направила първата крачка - автомобилите са в Европа, а България е включена в следващата фаза на експанзията. Предстои обявяването на конкретната моделна гама, дилърското присъствие и местните инициативи.

За Chery Group това е още един начин да разшири влиянието си на Стария континент. За LEPAS България е възможност да докаже, че новата марка може бързо да се наложи и на по-конкурентен европейски пазар. А за купувачите у нас новината е проста - изборът на електрифицирани автомобили става още по-голям.

Съвсем скоро въпросът вече няма да бъде кога LEPAS ще дойде в България. Ще бъде дали L8 PHEV има достатъчно характер, технология и цена, за да накара българските шофьори да спрат пред шоурума.