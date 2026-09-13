Нов автомобилен играч в България. LEPAS носи китайска мощ и европейски амбиции
Зад марката стои Chery Group с над 1,6 млн. продажби само за седем месеца, а първият голям коз е петместният SUV L8 PHEV
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Зад марката стои Chery Group с над 1,6 млн. продажби само за седем месеца, а първият голям коз е петместният SUV L8 PHEV
SEALION 5 DM-i идва с хибридна технология, просторен салон, богато оборудване и начална цена от 29 900 евро
Лимитираното издание на италианския SUV е вдъхновено от виното Il Bruciato и отдава почит на тосканското майсторство
От германския концерн официално обявиха новината
Властите се прицелиха в SUV сегмента
Сегментът достигна до 40 процента
Hyundai Motor потвърди намеренията си да произвежда първия си компактен SUV: Creta. Стартът на глобалните продажби ще бъде от втората половина на 2015...
Хибридите завземат все по-големи хоризонти, показа престижният автосалон
„Ягуар" най-сетне добави SUV в своето портфолио. Британският бранд ще има подобен модел за първи път в историята си. Концептуалната разработка C-X17,...