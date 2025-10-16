Maserati и Marchesi Antinori обединиха сили за Grecale Tributo Il Bruciato

Две легенди на италианския стил – Maserati и Marchesi Antinori – обединяват сили в уникален проект, който съчетава духа на иновацията и вкуса на традицията. Новият Grecale Tributo Il Bruciato е лимитирана серия автомобили, родена от програмата за персонализация Maserati Fuoriserie, и символизира изключителното италианско ноу-хау. Това е повече от кола – това е среща между страстта към високотехнологичното инженерство и изкуството на виното, почит към Италия, към региона Болгери, и към едно от най-емблематичните му творения – виното Il Bruciato, описвано като личност с интензивен и самоуверен дух.

Сливане на два свята

Създаден в сътрудничество с едно от най-старите и най-престижни винопроизводствени семейства в света – Marchesi Antinori, Grecale Tributo Il Bruciato** символизира срещата между елегантната динамика на Къщата на Тризъбеца и решителния характер на виното Il Bruciato, произведено в сърцето на Болгери.

Още от цвета на купето дизайнът е вдъхновен от природата и сезона на гроздобера. Каросерията е боядисана в нюанс Alchimia Scarlatta – наситено червено, напомнящо движението на вино в чаша, преливащо в различни тонове според светлината. За създаването на този ексклузивен цвят е използван специален пигмент Chromaflair, който осигурява отчетлива цветова вариация – с бордо основа и два горни тона: златисто-меден и тъмно малинов. От различни ъгли автомобилът изглежда сякаш променя цвета си.

Екстериорът се допълва от 21-инчови джанти Pegaso Forgiati или Crio Fuoriserie, и двата варианта с по-широки задни гуми за по-добро сцепление и стабилна визия, както и с лъскаво черно покритие (предлага се като опция). Спирачните апарати са черни, а калниците носят логото Fuoriserie, изрисувано в същия цвят като предния панел.

Интериорът е решен в комбинация от кожа Tan / Dark Red с шевове в същите цветове и оребрена текстура тип „канелони“. Подглавниците са украсени с логото на Тризъбеца в тъмночервено, а атмосферата вътре е създадена, за да превърне всяко пътуване в преживяване за сетивата. Премиум аудиосистемата Sonus faber с 14 високоговорителя и панорамният покрив подсилват хармонията – усещане, което обгръща като чаша вино, разказваща историята на земята, от която произхожда.

Почит към Болгери и италианското майсторство

Стилистичните детайли на това специално издание напомнят мястото на тосканското крайбрежие Болгери – където вятърът танцува между лозята, а времето се измерва в аромати, светлина и тишина. Това е домът на Il Bruciato, създаден през 2002 г. – вино с мощен и хармоничен характер, готово да сподели духа на SUV модела Maserati Grecale. Цитатът „Да караш същността на италианския живот“ обобщава философията на проекта – не просто автомобил, а манифест на италианския начин на живот, покана да се наслаждаваме на красотата с елегантност, вкус и страст.

„Grecale Tributo Il Bruciato е резултат от изключителен проект, който се върти около същността на Maserati като олицетворение на италианския лукс в световен мащаб. Произведен за малцина, почти по индивидуална поръчка, вдъхновен от традицията, иновацията и майсторството — 100% италианско качество. Той е израз на програмата Maserati Fuoriserie, която позволява на нашите клиенти да създадат колата на мечтите си – уникати, съчетаващи разпознаваем дизайн, изключителна производителност, престижни материали и най-фина креативност,“ казва Джовани Перосино, директор „Маркетинг и комуникации“ на Maserati.

„Както Maserati намира своите корени в духа на Granturismo, така и тази специална версия на Grecale е почит към италианското майсторство, където всяка извивка разказва история, а всяко пътуване се превръща в преживяване.“

Символ на съвършенството: от виното до волана

„Il Bruciato беше произведено за първи път през 2002 г. — сложна година, белязана от предизвикателства и проливни дъждове. Едно модерно и достъпно ново вино се роди след този труден период — покана да се докоснеш и изживееш отличното вино. Както при един великолепен автомобил, така и тук най-важното не е само техническото съвършенство, а способността да превърнеш всекидневното в изключително, съчетавайки идентичност, елегантност и удоволствие,“ казва Ренцо Котарела, главен изпълнителен директор на Marchesi Antinori.

Според него, Grecale Tributo Il Bruciato е почит към самата същност на региона Болгери — към неговата природа, автентичност и устойчивост. Така автомобилът се превръща не просто в превозно средство, а в пътуваща интерпретация на италианския дух — където всяка детайлна линия, всяка нотка кожа и всеки отблясък на светлината носят посланието на едно: италианско съвършенство, родено от страст.

