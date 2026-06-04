BYD пуска в България семеен SUV със 1016 км пробег

BYD представя на българския пазар SEALION 5 DM-i - пълноразмерен семеен SUV със Super Hybrid технология, който е предназначен за шофьорите, търсещи по-ниски разходи, повече пространство и сигурен пробег за дълги пътувания. Моделът дебютира у нас с начална цена от 29 900 евро с включен ДДС и ще бъде показан на Дни на отворените врати на 5, 6 и 7 юни в шоурума на оторизирания дилър на BYD на бул. „Христофор Колумб“ 43 в София.

Новият SUV съчетава до 86 км изцяло електрически пробег, общ пробег до 1016 км и комбиниран претеглен разход от 2,1 л/100 км. Това го превръща в една от най-интересните нови алтернативи за семейства, които искат практичен автомобил, но не желаят да се отказват от гъвкавостта на бензиновия двигател при по-дълги маршрути.

Голям SUV за семейства, които искат простор и нисък разход

SEALION 5 DM-i е позициониран като алтернатива на традиционните SUV модели с двигатели с вътрешно горене. Основният му аргумент е комбинацията между голямо купе, висока ефективност и богато стандартно оборудване. Автомобилът е с дължина 4738 мм, ширина 1860 мм и височина 1710 мм, а междуосието от 2712 мм осигурява сериозно пространство за пътниците, особено на задните седалки. Така моделът влиза в най-търсената зона на пазара - семейните SUV автомобили, при които комфортът, багажникът и разходът са решаващи.

Дизайнът залага на широко и стабилно присъствие на пътя. Предната част е оформена с изразителни линии под изцяло LED фаровете, LED дневни светлини, текстурирана предна решетка и долна броня, която визуално подчертава широчината на автомобила. Страничният профил добавя изразени калници и контрастно оцветена D-колона, която създава ефект на „плаващ покрив“. Отзад моделът е по-изчистен, с LED светлинна лента по цялата ширина, оформени LED задни светлини и дискретен покривен спойлер.

Интериорът е замислен като практично пространство за активно всекидневие. Водачът разполага с 8,8-инчов дигитален инструментален панел и 12,8-инчов сензорен екран с висока резолюция за инфоразвлекателната система на BYD. Системата предлага гласово управление „Hi BYD“, свързаност с Apple и Android устройства, персонализируем интерфейс и безжични актуализации, чрез които могат да се добавят нови функции и приложения във времето.

За семейна употреба силен коз е багажникът. Стандартният му обем е 463 литра, достатъчен за куфари, пазаруване или всекидневни задачи. При сгъване на задните седалки в съотношение 40:60 товарното пространство нараства до 1410 литра, а равният под улеснява товаренето на по-обемисти предмети. Версията Design добавя електрически багажник, което е удобство при честа употреба и пътуване с повече багаж.

„Убедени сме, че SEALION 5 DM-i ще бъде поредният модел на BYD, който ще спечели доверието и интереса на клиентите. Милиони потребители по света вече избраха технологията Super Hybrid с DM, оценявайки комфорта, плавността и динамиката на електрическото шофиране, съчетани със спокойствието, което дава бензиновият двигател като допълнителен източник на енергия“, коментира изпълнителният вицепрезидент на BYD Стела Ли.

Super Hybrid с DM технология - електрическо усещане и бензинова сигурност

Най-важната технология в SEALION 5 DM-i е системата Super Hybrid с DM на BYD. DM означава Dual Mode - двоен режим, при който автомобилът може да се движи основно като електромобил, но да използва бензинов двигател като допълнителен източник на енергия и сигурност при дълъг път. В EV режим колелата се задвижват само от електромотора. В HEV режим системата в повечето ситуации работи по сходен начин, като 1,5-литровият бензинов двигател Xiaoyun подава енергия към батерията и електромотора чрез инвертор.

Тази архитектура запазва усещането за плавност, тишина и незабавна реакция, типични за електромобилите. Когато е нужна повече мощност, HEV режимът може да премине от последователна към паралелна работа и да комбинира потенциала на бензиновия двигател и електромотора. Така автомобилът остава ефективен в града, но има достатъчно свобода и за дълги междуградски пътувания, без водачът да мисли постоянно за зарядна инфраструктура.

Версията Comfort е оборудвана с батерия с капацитет 12,96 kWh, която осигурява до 62 км комбиниран електрически пробег и общ WLTP пробег от 992 км. Ускорението от 0 до 100 км/ч е 7,7 секунди, а максималната скорост достига 170 км/ч. Версията Design получава по-голяма батерия с капацитет 18,3 kWh, която увеличава електрическия пробег до 86 км и общия пробег до 1016 км. Ускорението от 0 до 100 км/ч при нея е 8,1 секунди, а максималната скорост остава 170 км/ч.

Системната мощност и при двете нива на оборудване е 156 kW. Комбинираният претеглен разход на гориво е посочен като 2,1 л/100 км, което е силен аргумент срещу конвенционалните семейни SUV модели. За автомобилистите това означава най-вече едно - голяма част от всекидневните маршрути могат да бъдат изминати без използване на гориво, а при дълъг път бензиновият двигател премахва притеснението от ограничения пробег.

Практичните технологии също са насочени към реални нужди. Всички версии имат Vehicle-to-Load (V2L), която позволява захранване на външни устройства с мощност до 3,3 kW. Това може да бъде кафе машина, лаптоп, преносим хладилник или декоративно осветление - полезна функция за къмпинг, пътувания, работа на открито или семейни почивки. USB Type-C портове има отпред и отзад, като единият е с мощност 60W, а вторият - 18W. Версията Design добавя 15W безжично зарядно за смартфон.

Безопасност и оборудване, които идват още от базовата версия

BYD залага на богато стандартно оборудване, което прави SEALION 5 DM-i конкурентен не само с разхода и пробега, но и с това, което купувачът получава още от началното ниво. Версията Comfort включва металик боя, 18-инчови алуминиеви джанти, алуминиеви покривни релси, LED фарове и задни светлини, 8,8-инчов дигитален инструментален панел, 12,8-инчов инфоразвлекателен дисплей, електрически регулируеми предни седалки, четири USB порта и задни паркинг сензори.

Моделът предлага и NFC достъп чрез смартфон, който позволява отключване и използване на автомобила без физически ключ. Това е една от технологиите, които показват посоката на новите автомобили - по-малко механични действия, повече свързаност и по-лесна употреба в ежедневието. Версията Design надгражда с предни паркинг сензори, 360-градусова камера, електрически багажник, подгряване на предните седалки, по-голямата батерия и безжичното зарядно устройство.

Безопасността е друг голям акцент. SEALION 5 DM-i идва с адаптивен круиз контрол и интелигентен круиз контрол, асистент за поддържане на лентата, система за следене на мъртвата зона, интелигентен контрол на ограничението на скоростта, предупреждение при напускане на лентата, предупреждение за челен и заден сблъсък, система за разпознаване на пътни знаци, предотвратяване на напускане на лентата, автоматично аварийно спиране и асистент за потегляне по наклон.

За защитата на пътниците допринасят седем въздушни възглавници - за водача, пътника отпред, централна предна въздушна възглавница, предни странични въздушни възглавници и въздушни възглавници тип „завеса“. Предвидени са още ISOFIX и i-Size точки за закрепване на детски столчета на задните седалки и предната пътническа седалка, механична детска защита на задните врати и система за автоматично заключване.

Дните на отворените врати на 5, 6 и 7 юни ще дадат възможност на потенциалните купувачи да разгледат модела отблизо и да се запознаят с технологията BYD Super Hybrid с DM в реална среда. За автомобилистите, които търсят семеен SUV с нисък разход, електрически пробег за града, голяма автономност за път и богато оборудване без сериозно оскъпяване, SEALION 5 DM-i влиза на пазара като модел, който заслужава внимание.

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