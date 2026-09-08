Хампарцумян каза истината за смачканите домати и туризма

Това, което държи цените на приемливи нива, са конкуренцията и контролът, а "справедливата стойност" не е инструмент за управление на пазара. Това подчерта финансистът Левон Хампарцумян. Според него понятия като "справедлива стойност" и fair price съществуват в корпоративните финанси, но имат съвсем различно предназначение.

Финансистът даде пример със сезонното поевтиняване на зеленчуците и разликите в качеството на предлаганите продукти. По думите му в разгара на лятото цените на зеленчуците намаляват, но винаги ще има разлика между свежия, пресен домат и този, който е престоял в касетки смачкан една седмица.

"Това са хипотетични стойности при анализ на бизнес в една голяма матрица. Но никой не ги взима за солидна основа. Тези термини звучат научно, но са инструмент в корпоративните финанси, а не в управлението на пазара. Не можем да ги използваме", обясни Хампарцумян в ефира на Bulgaria ON AIR.

"Коя е справедливата цена в случая?", попита той.

Според Хампарцумян опитите за централно администриране на цените не могат да заменят пазарните механизми.

"Това, което държи цените прилични, са конкуренцията и контролът. Тези неща трябва да се подредят, а не да се обсъждат в парламента", посочи финансистът.

"Когато стане политически въпрос, добрите намерения не водят до добри резултати", добави той.

Хампарцумян постави под въпрос възможността българската администрация ефективно да прилага подобни механизми. По думите му има държави, в които държавната намеса може да доведе до резултат, но България не е сред тях.

Той определи администрацията като неефективна и посочи, че доскоро тя е била зле платена, а ефективността и квалификацията на кадрите са били ниски.

Хампарцумян коментира и възможността за данъчно подпомагане на туристическия сектор. Според него ДДС не е факторът, който пречи на българския туристически продукт да бъде по-привлекателен.

"Ако ДДС беше факторът, който ще направи българския туристически продукт атрактивен - да. Но той не е атрактивен заради други неща", заяви финансистът.