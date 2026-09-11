Всичко по темата Левон Хампарцумян

Хампарцумян каза истината за смачканите домати и туризма
Банкерът посочи отново сериозните проблеми в държавата
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Левон Хампарцумян. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Банкерът посочи отново сериозните проблеми в държавата
Финансистът призова да се спре с оплакванията
Кое липсва, за да се реши проблемът
Най-важната задача пред евентуалния нов премиер
По време на големия петролен шок през 1973 година цените скачат с 300-400 процента
И назова абсурдите в българския стандарт на живот
Финансистът с полезни съвети за спестяванията на българина под дюшека
Хората няма от какво да се притесняват – промените ще засегнат основно финансовия сектор
Хората се чувстват сигурни, каза банкерът
И поясни кой ще ни вкара там, където ни е мястото
Появи се на сълитие с Кирил Петков
Вдигането на данъците, без затварянето на дупките в кацата, няма да даде ефект, категоричен бе бенке...