Хампарцумян посочи новата класа на селяците у нас

Топ финансист у нас посочи особеностите на родния житейски стандарт.

Според последният анализ на Института за пазарна икономика, данните сочат, че България забогатява. Може би българинът не усеща по джоба си тази тенденция, но затова са специалистите да обяснят, пише Вихрогон.бт. Това направи Левон Хампарцумян по Нова телевизия.

„Наистина е така, и то се вижда по живота около нас. Ако има някакво място, което е било моноиндустриално селище, с един завод, който е затворен, или с разпокъсани земеделски стопанства – там е друго. Но като цяло икономиката на София е грубо половината от икономиката на България“.

Тогава България претърпя финансов крах – хората загубиха пенсии, пенсионните фондове се изтриха, БВП спадна с 40%. Държавата нямаше пари да си плати лихвите. Слава Богу, че сме на път да влезем в Еврозоната. Много по-рано трябваше да стане, но по ред причини се забави, каза специалистът сравнявайки с далечната 1997 година.

За този извод на специалистите допринася това, колко пари имаме по банките. Фактът, че държим над 100 милиарда лева в банките, е също резултат от забогатяването на хората.

Но – веднага искам да кажа – не на всички и не поравно. По-активните, по-образованите, дори тези, които са добре свързани в корупционните мрежи, те забогатяват.

В България има и около 600 хиляди души в работоспособна възраст, които нито учат, нито работят. Това са 10% от населението, които не могат да допринесат за благоденствието, а по-скоро са в обратната посока.

Хампарцумян беше критичен към демонстративното потребление, но дали наблюденията му не са основно по софийските улици. Картинката в страната не изглежда съвсем така.

В България всяка година се купуват едни от най-скъпите коли в света чисто нови, а същевременно имаме региони като Северозапада, където нещата изглеждат никак добре. Арогантното потребление е признак на лошо възпитание, лош вкус и, да го кажа най-грубо – селяндурщина. Някакви изключително скъпи лимузини седят пред панелни блокове. Автомобилът не вдига стандарта на живота, но повдига самочувствието на потиснатите хора, които си ги купуват

