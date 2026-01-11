Сняг, силен вятър и минусови температури обхващат страната

Днес снеговалежите ще продължат в голяма част от страната, като най-сериозни ще бъдат в Северна България и планинските райони. Застудяването се задълбочава, а силният вятър ще усложни обстановката по проходите. Само в крайните югоизточни райони валежите ще са от дъжд.

Сняг и виелици в страната

Снежната покривка ще се увеличава в северните райони и по високите части, където умереният до силен северозападен вятър ще създава условия за виелици и навявания. В Източна България вятърът ще е от север-североизток, което допълнително ще влоши видимостта на откритите места. Максималните температури ще са между минус 5° и 0°, като по-високи стойности се очакват само в югоизточните райони. В София термометрите ще показват около минус 4°.

Обстановка в планините

В планинските райони ще бъде облачно, снежно и ветровито през по-голямата част от деня. По северните склонове се очакват значителни валежи от сняг, които в комбинация със силния вятър ще доведат до образуване на преспи. Привечер от северозапад валежите постепенно ще отслабват и ще спират. Температурите ще са около минус 5° на 1200 метра и около минус 10° на 2000 метра.

Черноморието под влияние на студен вятър

По Черноморието времето ще остане облачно и ветровито, като в северните райони валежите ще са от сняг, а по южното крайбрежие от дъжд. Север-северозападният вятър ще бъде умерен до силен и ще поддържа усещането за студ. Максималните температури ще са между минус 2° по северното крайбрежие и до 4° по южното. Морската вода е със стойности между 9° и 11°, а вълнението ще достига 3-4 бала.

Какво предстои през следващите дни

Още в понеделник преди обяд валежите ще спрат и облачността над по-голямата част от страната ще започне да намалява. Вятърът обаче ще остане осезаем, а застудяването ще продължи с минимални температури между минус 10° и минус 5°, по Черноморието около минус 2°. Дневните стойности ще са между минус 8° и минус 3°, с по-високи температури в югоизточните райони.

Студено начало и бавно затопляне

И във вторник времето ще остане студено, като сутрешните температури ще са още по-ниски, а дневните ще се повишат съвсем слабо. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и планините ще превали слаб сняг. Към средата на седмицата се очаква бавно затопляне, но в низините и по речните долини ще има мъгли и ниска облачност, които ще задържат температурите около 0°.

Краят на седмицата

В петък в Северна България ще преобладава облачно и мъгливо време със студени нощи и дневни температури около 0°. В Южна България ще е по-топло, с разкъсана облачност и стойности до 8°-10°, без съществени валежи. В края на периода вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили в източните райони и ще започне ново нахлуване на студен въздух, при значителна облачност, но без сериозни валежи.

