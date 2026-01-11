Зимна обстановка в столицата, градският транспорт се движи нормално

В столицата днес превалява слаб дъжд, примесен със сняг, като във високите части валежите са предимно снежни. В готовност за реакция са били 166 снегопочистващи машини, съобщиха от Столична община. Градският транспорт се движи при зимни условия, без промени в маршрутите.

През нощта срещу неделя са извършени обработки със смеси против заледяване по улиците, обслужващи масовия градски транспорт в районите Средец, Оборище, Сердика, Панчарево, Витоша и Банкя. В останалите части на града са третирани критични участъци от уличната мрежа, както и мостови съоръжения, с цел предотвратяване на заледявания.

В планинските райони Панчарево и Витоша са обработени както улици с обществено значение, така и вътрешноквартални отсечки. Опесъчени са и пътищата в Природен парк Витоша по направленията Драгалевци-хижа Алеко и Бояна-Златни мостове, където условията за движение остават зимни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com