Зимна обстановка в столицата, градският транспорт се движи нормално
Над 160 снегорина са били в готовност през нощта
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Над 160 снегорина са били в готовност през нощта
Важен пътен участък остава временно затворен заради силни снегонавявания
Сняг, студ и обледяване, но аерогарата работи без прекъсване и със засилени мерки за сигурност
Той потвърди, че са наложени глоби на снегопочистващи фирми, които не са изпълнили задълженията си
Възстановени са електрозахранването и водоподаването във всички населени места в областта
Най-сериозна е обстановката в областите Разград и Русе
Временно е ограничено преминаването на МПС-та над 12 т с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала" и "Рожен" и Пампорово
Поради усложнената метеорологична обстановка е преустановено движението на влаковете в три железопътни участъка на страната. Това съобщиха от пресцент...
Затворени за камиони с ремаркета и полуремаркета са проходите Предел и Папаз чаир в Пиринския край. Останалите пътища в Благоевградска област се почис...
9 и 10 март са обявени за неучебни в Смолянска област, съобщи местният сайт smolyaninfo.com. Заради тежката зимна обстановка в Смолянска област и ли...
Кърджали. Обстановката в област Кърджали е спокойна, всички пътища от републиканската пътна мрежа са проходими. През последното денонощие по високите...
Избирайте гумите и според индекса, не пестете пари за течност за чистачките
Дядо замръзна на път за магазина
Усложнена е зимната обстановка в страната
Кърджали. До 15 ноември ще бъде проверена техниката на фирмите, които извършват зимното поддържане на пътищата на територията на област Кърджали. Ще...