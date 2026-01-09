АПИ под засилен контрол. Републиканската мрежа е почистена и обезопасена

Общо 490 снегорина са на терен в цялата страна тази сутрин, след като през нощта около 300 машини са почиствали републиканската пътна мрежа. По данни на Координационния център за безопасно движение по пътищата обстановката е нормална за движение при зимни условия, всички пътища са почистени и обезопасени, а пътноподдържащите фирми са в пълна мобилизация и под засилен контрол.

„Обстановката по цялата републиканска пътна мрежа е нормална за движение при зимни условия“, заяви инж. Мирослав Ценов, директор на Ситуационния център и управление на трафика в Агенция Пътна инфраструктура. „Колегите от цялата страна внимателно следят прогнозите, а всички пътноподдържащи фирми са мобилизирани и предупредени за пълна готовност“, допълни той.

„При неизпълнение или незадоволително извършени дейности фирмите могат да бъдат санкционирани“, подчерта Ценов. „Имаме добри резултати от вчера, въпреки коментарите, и всички пътища са почистени и обезопасени за движение при зимни условия“, посочи още той.

По думите му към момента единственият затворен път в страната е участъкът Оряхово-Кнежа. „Заради силни снегонавявания вчера бяха взети мерки и пътят беше затворен, като се очаква в най-скоро време да бъде отворен“, уточни Ценов. „Целта е при тежки метеорологични условия да не се струпват автомобили и да не се стига до закъсвания и инциденти“, обясни той.

Проходите в страната са проходими при зимни условия. „Изключение прави Троян-Кърнаре, който е затворен за тежкотоварни и моторни превозни средства“, каза Александър Пенков, началник отдел в дирекция Ситуационен център и управление на трафика.

„С цел по-добър контрол и мониторинг от тази година използваме и данни от видеонаблюдение чрез камерите, разположени по цялата страна“, допълни още Мирослав Ценов.

