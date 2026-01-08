Летище „Васил Левски“ устоява на зимата, полетите вървят нормално

Летище "Васил Левски"-София продължава да работи нормално въпреки зимните условия, съобщиха от пресцентъра на аерогарата. Оттам уверяват, че ситуацията е под контрол и не се допускат компромиси със сигурността на пътниците и полетите.

Пистата и пътеките за рулиране се почистват регулярно и се обработват срещу снегонавяване, за да се гарантира нормалното излитане и кацане на самолетите. Успоредно с това се извършват и всички необходими антиобледенителни процедури на въздухоплавателните средства, които са стандартни при зимна обстановка.

От ръководството на летището уточняват, че пътниците могат да следят в реално време актуалната информация за излитащите и кацащите полети чрез официалния сайт на аерогарата. Препоръката е хората да се информират предварително, особено при динамични метеорологични условия.

„Безопасността е на първо място – както за летищните власти, така и за авиокомпаниите“, подчертаха още от пресцентъра, като увериха, че всички служби са в повишена готовност и реагират своевременно при промяна на времето.

