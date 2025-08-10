Пазете "Бурканбанк"! Левон Хампарцумян каза кога да тичаме към банката

Бурканите със спестявания в мазето, дамаджаните с домашна ракия и бурканите с банкноти под дюшека — тази колоритна тройка е дълбоко вкоренена в българския бит и култура. Но с приближаващото влизане на България в еврозоната, известната народна „Бурканбанк“ е на път да премине през първото си голямо изпитание.

„Зимнината в мазето, ракията в дамаджаната и парите в буркана — това са едни от най-популярните стереотипи за българската предпазливост и начин на живот. Скоро обаче "Бурканбанк" ще бъде поставен на изпитание заради влизането на България в еврозоната“, заяви банкерът Левон Хампарцумян в свой коментар по темата.

Без такси, но с търпение

Добрата новина е, че обмяната на левове в евро ще бъде улеснена за всички — особено за онези, които са избрали да съхраняват парите си извън банковата система. Според регламентите, след въвеждането на еврото на 1 януари, ще има шестмесечен гратисен период, в който левовете ще могат да се обменят без никакви такси — както в банките, така и в клоновете на „Български пощи“.

„Затова всички казват – не бързайте предварително“, подчерта Хампарцумян. Той съветва хората, които все още пазят кеш в буркани, кутии или гардероби, да запазят спокойствие и да не ги носят в банката преди новата година. Защото точно след 1 януари те ще могат да ги обменят без допълнителни разходи.

Центрове за обмяна: Къде и как?

Към момента едно от най-предпочитаните места за обмяна на монети в банкноти е касовият център на БНБ, където суми до 120 лева се обменят без такса. В пощенските станции също може да се извършва обмяна, но при определени условия — монетите трябва да са сортирани по номинал.

След въвеждането на еврото, се очаква допълнително улеснение на процедурите, но според експерти, навалицата ще бъде сериозна. Мнозина ще се сетят в последния момент за скритите спестявания.

Урок от миналото

Историята на Краси е типичен пример за рисковете, които крие дългото отлагане. Той наскоро открил в гардероба си портмоне с 6000 лева от 90-те години. „Тогава беше девалвация на лева и затова са такива големи пари. Тези пари вече стават само за колекция“, споделя той. Срокът за обмяна на тези стари банкноти отдавна е изтекъл, а парите са се превърнали в безполезен сувенир от прехода.

Монетата като оръжие

И докато спестяванията могат да се превърнат в проблем, монетите понякога се използват и за демонстрация. „Има отмъщения. Например когато някой плаща глоби в дребни монети. Те са част от парите в обращение и не могат да ги откажат“, казва Хампарцумян с усмивка.

Какво предстои?

Промяната ще дойде, независимо дали сме готови за нея или не. За някои тя ще бъде възможност да извадят на светло спестяванията си, а за други — пореден повод за недоверие. Но едно е сигурно: времето на бурканите като сейфове изтича.

До 1 януари остава време, но колкото по-близо сме до датата, толкова по-важно е да знаем: да, можете да смените парите си без такса — но го направете навреме. И не забравяйте къде сте скрили буркана.

