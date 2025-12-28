Цифромания и малък избор-къде са най-тежките сделки

Жилищният пазар в Германия отново показва признаци на поскъпване, въпреки икономическите затруднения и спада в цените през предходните години. Анализатори на имотния сектор отбелязват, че разходите за строителство и повишените лихви продължават да оказват натиск върху цените, които се очаква да нарастват и през следващата година с умерени темпове от около 3–4%.

Недостигът на достъпни жилища остава особено остър в големите градове, където високите наеми допълнително усложняват ситуацията. Въпреки че икономическата криза и съкращенията на работни места ограничават търсенето, редица дългосрочни фактори поддържат цените високи.

Една от основните причини е промяната в структурата на домакинствата. Все повече хора живеят сами, а средният брой на членовете в домакинство намалява до около двама души. По-късното създаване на семейства и по-ниската раждаемост също увеличават нуждата от жилищна площ, независимо от демографските тенденции.

Урбанизацията задълбочава проблема, тъй като младите хора продължават да се насочват към големите градове в търсене на работа. Макар в Германия да има значителен брой необитаеми жилища, те са концентрирани основно в селските райони, докато градските пазари остават силно конкурентни.

В резултат на това наемите в страната са се повишили средно с около 4% през годината, а в големите градове ръстът достига до 8%. Възможно облекчение за купувачите би било намаляване на данъка при прехвърляне на имот, както и на разходите за нотариални услуги и вписване, които в момента възпират много домакинства от покупка.

Ниското нетно богатство на наемателите прави придобиването на собствено жилище все по-недостъпно. Това обаче насочва част от купувачите към периферията на градовете, което може да намали напрежението в централните райони.

Населението на Германия продължава да расте, достигайки 83,6 милиона души през 2024 г., основно заради имиграцията. Лихвите по жилищните кредити се задържат около 3,7% и се очаква да останат сравнително стабилни. Експерти подчертават, че страната има нужда от стотици хиляди нови жилища годишно, за да отговори на търсенето.

Допълнителен стимул за пазара са растящите доходи и увеличаващите се наследства, като рекордните приходи от данъци върху наследства и дарения през 2024 г. показват засилена активност в имотния сектор, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com