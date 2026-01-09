На трето място сме в ЕС по скок на цените на жилищата

България заема трето място сред държавите членки на Европейския съюз по поскъпване на жилищата на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., сочат публикуваните днес данни на Евростат.

За една година цените на жилищата у нас са нараснали с 15,4 на сто. По-висок ръст е отчетен единствено в Унгария - 21,1 на сто, и в Португалия - 17,7 на сто, съобщава БТА.

Сред държавите членки, за които има налични данни, само Финландия регистрира годишен спад на цените на жилищата през третото тримесечие на 2025 г. - с 3,1 на сто.

В сравнение с предходното тримесечие цените на жилищата са се понижили в пет държави членки и са се повишили в 21. Най-голям спад е отчетен в Люксембург (-3,1 на сто), Финландия (-2,2 на сто) и Словения (-1,1 на сто), а най-силен ръст - в Латвия (+5,2 на сто), Словакия (+4,9 на сто) и Португалия (+4,1 на сто).

През третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата, измерени чрез индекса на цените на жилищата, са се увеличили с 5,1 на сто в еврозоната и с 5,5 на сто в Европейския съюз на годишна база. Спрямо второто тримесечие на 2025 г. цените са нараснали с 1,6 на сто както в еврозоната, така и в ЕС.

В по-дългосрочен план данните на Евростат показват разминаване в динамиката на цените на жилищата и наемите. Докато наемите нарастват сравнително равномерно, цените на жилищата се движат по-колебливо, с редуване на спадове, застой и периоди на рязко увеличение. Между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в ЕС са се повишили с 63,6 на сто, а наемите - с 21,1 на сто.

При сравнение на третото тримесечие на 2025 г. със същия период на 2015 г. цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 25 държави членки. Най-значителен ръст е отчетен в Унгария (+275 на сто), Португалия (+169 на сто), Литва (+162 на сто) и България (+156 на сто). Финландия е единствената страна в ЕС, в която цените на жилищата са по-ниски спрямо 2015 г. - с 2 на сто.

За същия период наемите са нараснали във всички 27 държави членки, като най-голямо увеличение е регистрирано в Унгария (+107 на сто), Литва (+85 на сто), Словения (+76 на сто), Полша (+75 на сто) и Ирландия (+74 на сто).

