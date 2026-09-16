Голямото рязане в ЕС започва от неочаквано място
Столиците не искат да губят пари за фермери и бедни региони, а Брюксел планира още хиляди служители
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Столиците не искат да губят пари за фермери и бедни региони, а Брюксел планира още хиляди служители
Ссамо Финландия регистрира годишен спад
Лидерите на държавите членки на НАТО от Централна и Източна Европа ще обсъдят предизвикателствата пред алианса, предизвикани от промените в геополитич...