Юни е ключов месец за левовете. Ето какво трябва да знаете
Последна безплатна обмяна
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Последна безплатна обмяна
Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната
Правилата за ресто, рекламации и обмяна на левове през януари 2026 г.
Поправки в наредбата за обменните бюра са пуснати на обществено обсъждане
Финансистът с полезни съвети за спестяванията на българина под дюшека