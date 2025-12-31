Еврото е на прага. Какво могат и какво не могат търговците

От началото на 2026 година България официално въвежда еврото, като преходът ще се осъществи чрез едномесечен период на двойно обращение през целия януари. През този период левът и еврото ще бъдат законни платежни средства едновременно, но с ясно разписани правила за начина на плащане и връщане на ресто.

Двойно обращение, но не навсякъде

През януари 2026 година всички безналични плащания – с банкови карти, банкови преводи и други електронни операции – ще се извършват единствено в евро. Плащанията в брой обаче ще могат да се осъществяват както в левове, така и в евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в България. Това означава, че потребителите ще имат избор на валута при плащане в брой, но при ясни ограничения за начина на разплащане.

Какво могат и какво не могат търговците

Законът дава възможност на гражданите да плащат в брой с левове или евро, но задължава търговците да връщат ресто изцяло само в една валута. Въпреки че смесеното плащане в рамките на една трансакция не е забранено, търговците имат право сами да решат дали ще го приемат. Те са длъжни да уведомят клиентите си с ясно обозначение на видно място дали приемат или не смесени плащания в периода на двойно обращение.

Правилата за ресто – без компромиси

При връщането на ресто законът е категоричен – то трябва да бъде изцяло или в евро, или в левове. Смесено ресто не се допуска. Ако търговецът разполага с достатъчна наличност в евро, той е длъжен да върне рестото в евро. Само при липса на достатъчно евро е позволено връщане на ресто изцяло в левове.

Конкретни примери от практиката

Ако клиент закупи стока на стойност 5 евро и плати с банкнота от 10 евро, търговецът трябва да върне ресто от 5 евро. При липса на достатъчна евро наличност рестото се връща изцяло в левове, изчислено по официалния курс и правилото за закръгляне – в този случай 9,78 лева. Същата логика важи и при плащане в левове. Ако стока на стойност 5 евро бъде платена с 50 лева, търговецът следва да върне ресто от 20,56 евро или, при липса на евро наличност, 40,22 лева. И в двата случая законът не допуска комбинирано ресто.

Ограничения при плащане с монети

Потребителите трябва да имат предвид, че при плащане в брой търговецът може да откаже приемането на повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, в рамките на една трансакция. Това правило цели да предотврати злоупотреби и забавяне на обслужването в периода на двойно обращение.

Рекламации и връщане на суми

При рекламация на стока или услуга, когато договорът бъде развален и сумата трябва да бъде възстановена, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Само при липса на достатъчна наличност в евро е допустимо връщането на сумата изцяло в левове. По искане на потребителя търговецът е задължен устно да предостави информация за стойността на рестото или възстановената сума в левове.

Автомати и вендинг машини – само евро

Законът предвижда специално правило за автоматите, устройствата и системите на самообслужване, включително такива без електрическо захранване. От 1 януари 2026 година плащанията в брой при тях ще се извършват единствено в евро, което означава, че вендинг машините ще работят само с новата валута още от първия ден.

Краят на лева като платежно средство

След изтичането на периода на двойно обращение, от 1 февруари 2026 година левът престава да бъде законно платежно средство. От тази дата еврото остава единствената официална валута на България и всички плащания се извършват само в евро.

Как и къде ще се обменят левове

Гражданите ще могат да обменят левове в търговските банки и в станциите на Български пощи до края на 2026 година, както и безсрочно в Българска народна банка. БНБ ще извършва безплатна обмяна в неограничено количество и без ограничение във времето по официалния валутен курс.

Такси и срокове за обмяна

След изтичането на шест месеца от въвеждането на еврото кредитните институции ще имат право да въведат такса за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна по сметка. След 30 юни 2026 година „Български пощи“ също може да въведе такса за тази услуга. До 31 декември 2026 година обаче банките нямат право да отказват обмяна и приемане на средства за внасяне по сметка, а „Български пощи“ могат да откажат единствено при липса на касова наличност. След тази дата и двете институции могат да преустановят услугата за обмяна в брой.

