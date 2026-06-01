Юни е ключов месец за левовете. Ето какво трябва да знаете

Юни 2026 г. е ключов месец в процеса по въвеждане на еврото в България. Това е последният месец, в който гражданите могат да обменят безплатно левове в евро във всички банки в страната.

Според действащите правила Българска народна банка ще продължи да обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро без ограничение във времето и без ограничение в количеството. Обмяната ще се извършва по официалния валутен курс.

До 30 юни 2026 г. безплатна обмяна предлагат и всички кредитни институции. За същия период Български пощи също извършват безплатен обмен на левове в евро, но само в населени места, където няма банков офис или клон.

След 1 юли 2026 г. ситуацията се променя. От тази дата до края на годината банките и „Български пощи“ ще имат право да въвеждат такси за обмена на левове в евро.

Още по-съществена промяна ще настъпи след 1 януари 2027 г., когато кредитните институции и пощите ще могат изцяло да преустановят услугата по обмяна на левове.

Има ли лимит за обменяните суми?

В Българската народна банка няма ограничения за количеството левове, които могат да бъдат обменени.

През първите шест месеца от въвеждането на еврото банките също обменят неограничени суми. Единственото условие е при суми над 30 000 лева да бъде подадена предварителна заявка поне три работни дни по-рано.

При „Български пощи“ важат по-различни правила. Едно лице може да обменя до 1000 лева на ден без предварителна заявка. За суми между 1000 и 10 000 лева е необходимо предварително уведомяване от три до пет работни дни, като услугата се извършва само в определени пощенски клонове.

Експерти съветват хората, които все още държат по-големи суми в брой в левове, да не отлагат обмяната за последния момент, тъй като след края на юни банките вече могат да въведат допълнителни такси за услуг

