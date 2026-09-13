Юни е ключов месец за левовете. Ето какво трябва да знаете
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Европейската комисия ще предложи официално фиксиране на валутния курс
Банкер №1 посочи положителни последици от Валутно-курсовия механизъм
Депутатите решиха - само при 1,95583 за евро
Доларът ще поскъпне и до края на годината един долар ще се разменя за едно евро, прогнозира Джон Харди, ръководител на "FX Стратегии" в Saxo Bank. Таз...