Опашки пред чейндж бюрата. Експерт със съвети за еврото

В навечерието на историческата валутна промяна, когато левът ще отстъпи място на еврото, обменните бюра в страната се превърнаха в сцена на тревожни опашки и припряно търсене. Само за последните седмици интересът към единната европейска валута е скочил три пъти, а напрежението сред гражданите расте.

„Няма нужда от паника“, заяви категорично пред bTV инвестиционният експерт Макс Баклаян, който призова хората да запазят спокойствие и да не се поддават на масовата психоза.

Опашки, недостиг и логистика – нека не бързаме

Според Баклаян, причината за временния недостиг на евро не е липсата на валута, а затруднената логистика. „Има евро, но то трябва да стигне до всяко обменно бюро. Това отнема време“, обясни той.

Хората често идват със суми под 10 000 лева и обикалят различни локации, за да обменят парите си. Това създава изкуствено натоварване и допълнително удължава опашките.

От 1 януари – официален обмен в банки и пощи

Баклаян напомни, че от 1 януари 2026 г. започва официалният процес на обмен в търговските банки и „Български пощи“, който ще продължи до 30 юни.

„Няма нужда точно сега, преди Нова година, хората да се втурват да обменят левовете си. Всичко ще се случи поетапно и организирано“, увери експертът.

Фалшиви евро – как да ги разпознаем

С прехода към новата валута се увеличава и рискът от фалшиви банкноти, предупреди Баклаян. Той посочи две основни проверки, които всеки може да направи:

Релефът на банкнотата – истинското евро има ясно осезаема текстура

Водният знак – видим при поставяне на светлина, той е гаранция за автентичност

Поскъпване и еуфория – какво ни чака през 2026 г.

„Да, еврото доведе до известно поскъпване, но това е нормално при такава мащабна промяна“, коментира Баклаян. Според него, следващите 12 месеца ще бъдат положителни, с повече възможности за кредитиране и икономическа активност.

„Ще има еуфория, ще има движение, но най-важното е да запазим разум и спокойствие“, завърши той.

