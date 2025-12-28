Появи се нов вид портокал у нас. Изненадата

Шоколадов портокал изуми хората, след като се появи в някои от големите вериги в България.

Неговата основна особеност е, че кората му е в шоколадовокафяв цвят, а вътрешната месеста част е като на останалите портокали. Той се характеризира с интензивен сладък вкус с перфектен баланс.

Какво представлява шоколадовия портокал?

Шоколадовите портокали не са плодове, потопени в шоколад, нито са генетично модифицирани, за да имат вкус на шоколад.

Те са разновидност на портокал, характеризираща се с уникалния си външен вид и леко по-сладък вкус. Терминът „шоколад“ се отнася до необичайното оцветяване на кората им, което се характеризира с нюанси на кафяво, бронзово или наситено оранжево – напомнящо на богат шоколадов блок.

Тези портокали са подтип на портокалите - сорт без семки и лесен за обелване, обичан заради сладкия си, сочен вкус.

Отличителни характеристики

Цвета на кората - по-тъмната, пъстра кожа отличава шоколадовите портокали от традиционните портокали.

Сладък и сочен вкус - тези портокали обикновено са по-сладки от обикновените, като шоколадовите портокали имат средно 12 Brix съдържание на захар. Те имат по-мека киселинност, която се балансира красиво с естествените им цитрусови нотки.

Сезонна наличност - портокалите с шоколадов пъп не са толкова широко достъпни, колкото другите сортове портокали. Те се отглеждат само във Валенсия, Испания, с подходящ климат и се считат за специален плод. Те се берат от декември до януари или февруари.

Има ли вкус на шоколад?

Въпреки името си, шоколадовите портокали, за жалост, нямат вкус на шоколад. Вкусът им е чисто цитрусов, но визуалният елемент напомня на шоколад.

Комбинацията им с истински шоколад, като например тъмен или млечен шоколад, подсилва както цитрусовите, така и високите какаови нотки, пише Ladyzone.





