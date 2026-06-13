ЕЦБ с нова голяма новина за България в еврозоната
Еврото отвори вратата на БНБ към най-високото ниво на паричната политика в ЕС
Следете всички новини, анализи и коментари за България в еврозоната. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Еврото отвори вратата на БНБ към най-високото ниво на паричната политика в ЕС
Голяма промяна заради еврото
Какво показва опитът от други страни в Източна Европа
Финансистът с полезни съвети за спестяванията на българина под дюшека