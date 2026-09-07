Нова тенденция на пазара. Тези коли изчезват

Зеленият цвят постепенно се трансформира от екзотика в забележима тенденция в автомобилната индустрия, сочи изследване на компанията AutoUncle, което показва, че неговият дял се е увеличил от приблизително 1% от автомобилите от моделната 2016 година до близо 6% от автомобилите от моделната 2026 година. Това е почти петкратно увеличение, като интересното е, че кафявото се движи в обратната посока - за същия период дялът му е спаднал от 2,9% на 0,5%.

Подобна промяна няма как да се припише единствено на увеличаващия се брой електрическите превозни средства. Сред автомобилите от моделната 2026 година, зеленото представлява приблизително 7% от електрическите превозни средства, 6% от хибридите, 5% от бензиновите превозни средства и 4% от дизеловите. Дори ако електромобилите бъдат напълно изключени, дялът на зеленото се е увеличил от приблизително 1% от автомобилите от моделната 2020 година до 5% от автомобилите от моделната 2026 година.

Зеленото набира популярност сред SUV-моделите, седаните и хечбеците. Разликата между отделните марки обаче е огромна - почти една четвърт от Dacia Duster в извадката са били зелени, докато дялът на Volkswagen е бил по-малко от 2%. Тази тенденция вече не се ограничава само до рекламите за употребявани автомобили. Статистика показва, че 100 715 нови зелени автомобила са регистрирани на най-големия пазар в Европа – този в Германия, от януари до ноември 2025, като това е 26,5% увеличение на годишна база. Така за първи път от две десетилетия броят на зелените коли надхвърля 100 000.

Червените коли са 101 706, което е увеличение само с 991. През 1992 червеният цвят е представлявал 27,5% от германския пазар, а сега той представлява само 3,9%. В същото време традиционната неутрална палитра губи позиции. Дялът на сиво-сребърните, черните и белите автомобили сред новите регистрации е намалял от 79,5% на 77,8%. В извадката на AutoUncle, дялът на белия цвят е намалял от 22% на 18% за десет моделни години, сребристото от 8% на 5%, а червеното от 6% на 4%, предава "Аутомедия".