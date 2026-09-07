Всички са в Гърция. А Алибеговците пак плачат

Сдружението на заведенията в България (СЗБ) и Българската асоциация на заведенията (БАЗ) изразиха несъгласие с изказване на вицепремиера Атанас Пеканов относно ставката за ДДС в туристическия сектор. В свое изявление те критикуват вицепремиера за позицията му против намаляването на ДДС за този бранш.

По време на интервю, Пеканов заяви, че инфлацията в страната е тревожна и отбеляза, че секторът на услугите е сред водещите по нарастване на цените през летните месеци. Той изрази мнение, че българските търговци са се възползвали от процеса на влизане в еврозоната, повишавайки цените до нива, които ощетяват гражданите. По думите на Пеканов, не е нормално цените в ресторанти в София да са сходни с тези във Виена.

СЗБ и БАЗ определят сравняването на цените без отчитане на данъчната тежест, покупателната способност и други икономически фактори като "удобно политическо говорене", а не икономически анализ. Те изтъкват, че за да се постигнат желанията на държавата за европейски цени, трябва да има и справедлива данъчна политика. В Австрия, например, ресторантьорството се третира с различни данъчни режими. Организациите подчертават, че в България този сектор е изправен пред пълна данъчна тежест.

Сдруженията отправят призив за намаляване на ДДС за ресторантьорския сектор и за "честен разговор" относно данъците, разходите и условията на работа в заведенията.