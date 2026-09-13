Всички са в Гърция. А Алибеговците пак плачат
Отново искат държавата да ги нахрани
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Отново искат държавата да ги нахрани
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То стана ясно при гласуването на процедурните правила за избор на парламентарен шеф
Разделянето на основния пакет за болнично лечение на здравната каса беше един от ключовите инструменти за реформата в сектора. Най-накрая екипът на зд...