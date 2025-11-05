НАП изправи косите на всички с това решение!

Истински данъчен Биг Брадър влиза в действие от 2025 година, след като НАП подготвя серия от технологични мерки за ограничаване на сивата икономика и повишаване на приходите в бюджета.

Според проекта за Закон за държавния бюджет, контролът ще бъде затегнат в две основни посоки – смяна на софтуера за отчитане на продажбите и въвеждане на GPS проследяване на превозите на стоки с висок фискален риск.

Новият софтуер ще позволи на НАП да наблюдава дистанционно цените и оборотите в реално време, а GPS системата – да следи движението на стоки от склад до магазин. Очаква се това да донесе над 1 милиард евро допълнителни приходи и да помогне за спазване на дефицита от 3%.

За бизнеса обаче новите правила означават повече разходи и административна тежест, след като през есента фирмите вече трябваше да пренастроят касовите си апарати за работа с евро.

Министерството на финансите е решило да възкреси идеята за повсеместно въвеждане на одобрен от НАП Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). Мярката разбуни бизнеса преди няколко години и в крайна сметка беше отложена, за да се даде време на фирмите да се адаптират към промяната. Напрегнатата приходна част в бюджета обаче отново вади смяната на софтуерите на търговските обекти на дневен ред. Очакваните допълнителни приходи в хазната са в размер на 320 млн. евро.

