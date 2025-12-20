Автомобилен гигант изтегли ключови модели заради дефект

Компанията „Стелантис“ (Stellantis) обяви изтегляне на 52 565 автомобила в САЩ, след като се установи, че софтуерна грешка може да попречи на задействането на въздушните възглавници и предпазните колани при катастрофа.

Според Националната агенция за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) проблемът може да изключи и системата за електронен контрол на стабилността на автомобилите.

От компанията уточниха, че ще актуализират безплатно софтуера на модула за управление на системите за защита на пътниците, за да отстранят риска, съобщи БТА

